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Науковці розповіли, чому потрібно проводити вихідні на природі
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Прогулянки в лісі знижують рівень стресу та позитивно впливають на самопочуття в цілому. В Японії такі прогулянки відомі під назвою "лісові ванни". Саме тому науковці наполегливо рекомендують проводити кілька годин під час вихідних у лісі.
Двогодинні прогулянки лісом, які в Японії відомі під назвою "лісові ванни", дуже помітно зміцнюють самопочуття людини.
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Дослідники з'ясували, якщо витрачати на "лісові ванни" не менше 120 хвилин щотижня, то можна зменшити рівень стресу, скоротити небезпеку серцево-судинних захворювань та навіть пухлин. Стрес зменшується завдяки тому, що час цих прогулянок у людини більш чітко формуються "життєві перспективи".
Автори дослідження підкреслюють, що дві години на тиждень – абсолютно реалістична мета для більшості людей, особливо з урахуванням того, що цей час можна розподіляти меншими по відрізку інтервалами протягом усіх семи днів.
Це дослідження проводилося експертами з Університету Екзетера, що спеціалізуються в психології та медицині. Науці вже давно відомо про те, що прогулянки на природі і життя в зелених районах позитивно впливають на здоров'я, але до останнього часу не було зрозуміло, які саме порції "спілкування з природою" нам потрібні. І ось тепер встановлено, що дві години на тиждень цілком годяться для того, щоб захистити здоров'я від різних шкідливих факторів.
В Японії "лісовими ваннами" називають повільні прогулянки лісом. Їх основною метою є повна зосередженість на самому процесі. Людина повинна вдихати лісові аромати, прислухатися до звуків, спостерігати за видами та навіть текстурою дерев. Спостереження показують, що під час цього процесу знижується артеріальний тиск, сповільнюється пульс, підвищується настрій і навіть зміцнюється імунна система.
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