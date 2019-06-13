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Не проґавте сезон: ці продукти покращують здоров'я

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Не проґавте сезон овочів і фруктів - фото 1
Не проґавте сезон овочів і фруктів

Літо – чудова нагода перейти на здорове харчування та почати вживати більше свіжих овочів і фруктів. До того ж, деякі з них можуть принести максимум користі вашому здоров'ю. Розповідаємо, що потрібно додати до раціону цього літа!

Фахівці розповіли про ті літні продукти, які містять особливо багато цінних нутрієнтів і саме тому вони вважаються ідеальними для підтримки здоров'я.

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Вишня і черешня. Їх цінність – це велика кількість антоціанів – речовин з протизапальними властивостями. Вживання вишні та черешні захищає від розвитку раку та вікового недоумства.

З'їдайте жменю черешень на день - фото 334066

Абрикоси. Вони насичені калієм, який покращує стан судин, активізує процеси виведення токсинів з організму, в тому числі надлишки шкідливого холестерину. Вживання сушених абрикосів (кураги) сприяє поліпшенню самопочуття при поганому кровообігу, міастенії, порушенню серцевого ритму.

Не проґавте сезон абрикосів - фото 334067

Помідори. Це ідеальні постачальники лікопіну – речовини, що знижує ризик розвитку деяких форм раку та серцевих захворювань. Крім того, в помідорах міститься багато природного колагену, який покращує стан шкіри, надає їй молодший вид.

Помідори надзвичайно корисні - фото 334068

Малина. Вживання малини викликає позитивні зміни в роботі судин, які зменшують ризик хвороб серця на 15%. У цілому літні ягоди – це один з найкращих літніх продуктів: практично всі вони містять речовини антоціани, які захищають від розвитку злоякісних пухлин.

Налягайте на малину влітку - фото 334069

Волоські горіхи. В ідеалі жменьку цих горіхів слід з'їдати щодня. У них міститься чудовий комплекс – поліненасичені жири, клітковина й антиоксиданти, які покращують здоров'я судин і серця, а також служать профілактикою пухлинних процесів.

У раціоні має бути жменя волоських горіхів на добу - фото 334070

Кавун. Забезпечує організм необхідною рідиною, а, крім того, ще й калієм, який необхідний у роботі серця. Також у кавуні присутні антиоксиданти, які посилюють опір і стійкість клітин до дії небезпечних вільних радикалів – молекул, що порушують клітинну структуру та ведуть до раку.

Насолоджуйтесь кавуном сповна! - фото 334071

Зелений чай. Цей чай ідеальний для пиття в спеку, він сповна втамовує спрагу. Крім того, в зеленому чаї міститься багато антиоксидантів, які підвищують захищеність шкіри перед ультрафіолетовими променями.

Влітку корисно пити зелений чай - фото 334064

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Джерело: Medikforum
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