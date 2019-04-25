Науковці розповіли, чому потрібно дивитися на руки потенційному партнеру

Учені опублікували фото крихітних пухирців на руках 20-річної дівчини. Згодом з'ясувалося, що вони – один із проявів гонореї.

Гонорея належить до захворювань, що поширюються статевим шляхом. І нікому не спаде на думку при слові "гонорея" дивитися на пальці людини. Однак в американському штаті Техас у 20-річної дівчини ознаки гонореї виявили саме на руках.

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Вона з'явилася в приймальне відділення лікарні зі скаргами на червоні пухирці на шкірі рук, зап'ясть, пальців, а також на ногах, торсі та шкірі голови. Лабораторні аналізи показали, що ці пухирці – прояв гонореї.

Повідомляється, що молода пацієнтка страждала від болю у м'язах, жару та болю в кістках. Вона повідала лікарям, що займалася незахищеним сексом з новим партнером за два тижні до розвитку цих неприємних симптомів. Ще одним незвичайним симптомом гонореї стали набряклі щиколотки, як розповідають в науковому журналі описали цей випадок лікарі. Вони видали дівчині рецепт на антибіотики після того, як лабораторні тести підтвердили наявність гонореї, спричиненої бактерією Neisseria gonorrhoeae.Подальші спостереження показали, що ліки спрацювали добре, дівчина одужала, і рецидивів хвороби у неї не спостерігалося.

Гонорею у дівчини виявили завдяки пухирцям на шкірі

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку на гонорею хворіє 78 млн осіб у різних країнах світу. Хвороба добре піддається лікуванню, але в разі його відсутності вона може перейти у так звану дисеміновану інфекцію, що поширюється по всьому тілу і викликає цілу низку симптомів.

Зазначимо, що гонорея передається винятково статевим шляхом. Бережіть себе та своє здоров'я!

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