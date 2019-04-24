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На що готові піти чоловіки, аби отримати згоду на секс

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Під час флірту чоловіки часто прикидаються, що не хочуть сексу - фото 1
Під час флірту чоловіки часто прикидаються, що не хочуть сексу

Жінки у спілкуванні з потенційними сексуальними партнерами виявилися прямолінійними, а от чоловіки – схильними до натяків. До такого висновку дійшли норвезькі дослідники.

Учені запросили 435 студентів, аби ті взяли участь в анонімному опитуванні.

І ще: Який секс чоловіки вважають ідеальним

Учасників попросили пригадати, коли вони востаннє з кимось фліртували: наскільки привабливими вони відчували себе у той момент, яка була відповідна реакція, і завдяки яким сигналам вони це вичислили.

З'ясувалося, що студентки рідко грають роль недоторканих: вони іноді перебільшують свою зацікавленість у сексі, відзначають вчені. Парубки ж намагаються всіма силами приховати своє бажання.

Чоловіки, аби отримати згоду на секс, часто вдають з себе недоступних - фото 323690
Чоловіки, аби отримати згоду на секс, часто вдають з себе недоступних / Mattress Advisor

Побачення могло закінчитися сексом, якщо їм дуже подобається зовнішність хлопця, додали опитані дівчата. Що стосується хлопців, то все вирішує власний досвід, а також те, як давно у них був секс.

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Джерело: psypost
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