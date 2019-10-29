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Хелловін

Науковці розповіли, чому партнерам корисно спати окремо

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Опитування наштовхнуло на несподівані висновки - фото 1
Опитування наштовхнуло на несподівані висновки

Побутує така думка, що сон в окремих спальнях – сигнал того, що у ваших стосунках щось іде не так. Утім, учені можуть посперечатися з нею, адже в них є інша думка стосовно цього питання.

Партнерам, які давно живуть разом, корисно спати окремо. До такого висновку прийшли дослідники з Великобританії.

І ще: Повільний секс: як і навіщо ним займатися

Опитування, проведене на замовлення компанії Bensons for Beds, показало, що 34% пар, які почали спати окремо, поліпшили своє інтимне життя і стали займатися любов'ю частіше.

Крім того, 16% це допомогло урізноманітнити секс і займатися ним не тільки в спальні. За словами 38% опитаних, сон у різних ліжках у цілому позитивно вплинув на їхні стосунки.

Хай там як, 36% опитаних пар до такого кроку категорично не готові. За їхніми словами, вони будуть сумувати за партнером.

Сон на окремих ліжках позитивно впливає на інтимне життя - фото 364705
Сон на окремих ліжках позитивно впливає на інтимне життя

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Джерело: womanandhome
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