Науковці розповіли, чому не варто стримувати своїх емоцій на роботі

Фахівці наголошують на тому, що стреси та навантаження можуть неабияк повпливати на здоров'я співробітників. Саме тому вони наполегливо не рекомендують стримувати своїх емоцій!

Соціолог Арлі Рассел Хохшильд стверджує, що професії емоційної праці небезпечні саме таким зв'язком. Приховання істинних емоцій і почуттів завдає шкоди внутрішній роботі організму і психологічному стану.

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Пригнічування емоцій призводить до стресу, вигорання та відчуття тривоги. Емоційність на роботі передбачає створення певного емоціонального образу обличчя та мови тіла на робочому місці. І якщо цей "образ" не відповідає вашим справжнім відчуттям, після роботи ви відчуватимете себе жахливо!

Як правило, співробітник приховують негативні переживання, а також симулюють доброзичливість, виконуючи професійні обов'язки.

Саме тому фахівці наполегливо рекомендують керівникам створювати такі емоційні умови на роботі, щоб їхні підлеглі відчували себе комфортно та затишно. Це не лише вплине на продуктивність співробітників, а й на успішність компанії!

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