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Чому люди завчасно старіють: пояснення науковців

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Науковці назвали фактор, який скорочує тривалість життя - фото 1
Науковці назвали фактор, який скорочує тривалість життя

Науковці вирішили розібратися, що ж є причиною того, що люди починають старіти завчасно. Виявилося, що прискорює скорочення довжини теломерів і клітинне старіння саме стреси та напружене навчання й робота.

Група американських вчених встановила, що викликані напруженим навчанням і роботою стреси провокують прискорене скорочення довжини теломерів і клітинне старіння.

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Авторами дослідження Intern Health Study стали вчені Мічиганського університету. До дослідження були залучені 250 учнів в інтернатурі.

Під час вивчення фахівці виміряли довжину теломерів, яка захищає ДНК від пошкоджень під час ділення клітин, до і після початку навчання.

Постійні стреси негативно впливають на тривалість нашого життя - фото 327914

Як відомо, теломери є свого роду індикатором життєвого циклу, і до кінця життя їх довжина стає помітно меншою.

Однак вчені встановили, що під час напруженого навчання їх скорочення відбувається у шість разів швидше. При цьому негативний ефект безпосередньо залежить від тривалості занять.

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Джерело: sciencedaily
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