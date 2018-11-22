Науковці розповіли, чому не варто кидати курити

Тяга до куріння – одна з найсильніших звичок, і наукові фахівці встановили: чим частіше ви здійснюєте спроби кинути курити, тим вищим є ризик того, що людина зірветься та знову повернеться до своєї пристрасті.

"Багаторазові спроби кинути курити емоційно виснажують курця та призводять до рецидиву небезпечної звички", – констатували науковці.

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Дослідники Медичного університету Південної Кароліни заявили, що при відмові від сигарет виникає психологічна виснаженість, що безпосередньо впливає на спробу людини кинути курити. Подібний психоемоційний спад виникає практично при кожній спробі "зав'язати" зі шкідливою звичкою. Як розповіли вчені, найсильніше така втома проявляється у перші шість тижнів після відмови від тютюну, – вона спостерігається як у тих, хто робить першу спробу кинути курити, так і у тих, хто вже намагався це зробити раніше.

Кожна спроба кинути – посилює бажання закурити знову / bulletproof

"Чим більше людина робить спроб кинути курити, тим менше у неї шансів на успіх. Велика кількість спроб стомлює курця, і це призводить до найбільш швидких і частих зривів", – поділилися спостереженнями фахівці.

Учені намагаються знайти способи, які б розв'язували проблему втоми від спроб кинути курити. Наприклад, зараз тестується додаток для смартфонів, що визначає по GPS ті місця, в яких може "прокинутися" шкідлива звичка. Смартфон у такому випадку нагадає власнику про необхідність прийняти засіб для запобігання бажання закурити.

Більшість курців хоче кинути курити, але лише менше ніж у 5% з них виходить покінчити з цією шкідливою звичкою без сторонньої допомоги. До цього праця співробітників госпіталю The Miriam Hospital у штаті Род-Айленд показала, що ефективним засобом, що допомагає кинути курити, можуть стати вправи з вагою. Колишнім курцям, на їхню думку, надзвичайно корисно брати до рук гантелі.

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