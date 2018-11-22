Це щоденне заняття суттєво скорочує тривалість життя

Перегляд телевізора протягом понад 2 годин і 12 хвилин на день призведе до передчасної смерті. До такого висновку прийшли дослідники.

Перегляд телевізора протягом кількох годин щодня шкідливе для здоров'я, і, навіть, може призвести до передчасної смерті, як показало масштабне дослідження.

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Його автори пов'язують перегляд телевізора за ступенем шкідливості з такими звичками, як куріння, зловживання алкоголем і неправильне харчування. Любов до телевізора може становити значну небезпеку, перш за все, для здоров'я серця. У цілому, вчені з Університету Глазго оцінили наслідки перегляду телевізора для здоров'я близько 330 000 осіб у віці від 40 до 69 років.

Зловживання телевізором суттєво скорочує тривалість життя / Stanley RV Park

Під час цього ж дослідження було вкотре підтверджено, наскільки важливо для здоров'я людини нормально висипатися. Виявилося, що люди, які спали менше ніж 7 або понад 9 годин щодня найчастіше страждали від хвороб серця і йшли з життя завчасно. До інших шкідливих чинників належали ожиріння, брак фізичної активності, куріння, алкоголь та неправильне харчування. Втім, автори дослідження підкреслюють, що перегляд телевізора та тривалість сну – це зростаючі фактори ризику при сучасному способі життя.

І якщо люди обмежать час, який вони витрачають на перегляд телевізора, то тим самим їх здоров'я можна буде зміцнити, а тривалість життя продовжити. Значною мірою здоров'я людини залежить від того способу життя, який вона веде, і тепер телевізор може потрапити до списку таких же шкідливих звичок, як сигарети і алкоголь.

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