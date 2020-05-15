Науковці розповіли, чому не потрібно відмовлятися від вуглеводів

Біолог і кардіолог Сара Зеідельман з групою вчених з'ясували, скільки необхідно їсти вуглеводної їжі для продовження тривалості життя. Результати спостереження наштовхнули на думку, що вуглеводи у раціоні надзвичайно важливі, і ось чому.

У рамках дослідження дієтологи опитали 447 тисяч людей з 20 країн, а також понад 15 тисяч дорослих, які сиділи на дієтах.

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Виявилося, що люди, які половину своїх калорій щодня отримують з вуглеводів, як правило, живуть довше за інших. І навпаки: ті, хто отримує понад 70% своєї енергії з вуглеводів, а також менш як 40%, – вмирають значно раніше.

Дослідники прийшли до висновку, що 50-річний чоловік, який отримує 50% енергії від вуглеводів, зможе прожити у середньому ще 33,1 року, натомість людина, яка отримує менш як 30% енергії від вуглеводів, – 29 років.

Вживання вуглеводів може продовжити тривалість життя

При цьому найчастіше занадто багато вуглеводів їдять у країнах з низьким рівнем доходу, де білий рис є найпопулярнішою стравою. З іншого боку, люди, які замінять його тваринним жиром і тваринними білками, також живуть менше, вважають біологи.

Попри це, Зеідельман попереджає, що дієти з низьким вмістом вуглеводів дійсно допомагають скинути вагу, проте вони не працюють у довгострокових періодах.

"Для нашого здоров'я немає нічого важливішого, ніж те, що ми їмо щодня. І я дуже хочу, щоб люди дійсно серйозно до цього ставилися", – сказала вона.

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