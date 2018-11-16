Науковці розповіли, чому люди так люблять пити каву

Ось чому ви любите пити каву / Flynewz

Американські вчені з Північно-Західного університету в Чикаго вирішили розібратися, чому одні люди люблять чай, а інші каву.

У дослідження взяли участь 400 тисяч добровольців, які розповіли скільки вони п'ють кави та чаю.

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Учені зіставили смаки добровольців з генами, які керують сприйняттям різних смаків. Каву більше любили ті, у кого присутні гени, пов'язані з високою чутливістю до кофеїну. Такі особи випивають від чотирьох чашок на день.

Відтак, якщо ви упевнений кавоман, то причиною цього є саме гени, а не ваші вподобання.

Схильність до кави визначають гени / Harvard Health

Нещодавно співробітники Інституту наукової інформації про каву встановили, що напій може знизити ризик захворювання на діабет другого типу. Експерти провели аналіз даних 1 185 210 осіб, які брали участь в 30 дослідженнях про каву. Вони дізналися, що три-чотири чашки кави в день значно знижують ризик розвитку діабету другого типу. Цей показник зменшується на 25% у жінок і чоловіків.

Крім того, позитивний ефект надає і кава без кофеїну. Вчені стверджують, що у напою є низка позитивних властивостей. Кава виробляє протизапальний ефект, антиоксидантну дію, позитивний вплив на мікрофлору кишківника і навіть сприяє спалюванню жиру.

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