Науковці розповіли, чому корисно займатися малюванням

Співробітники Медичної школи Гейзеля з Дартмута провели низку випробувань, які допомогли довести, що заняття малюванням можуть допомогти впоратися з різного роду переживаннями. Результатом цих досліджень вчені поділилися з західними медичними виданнями.

Відзначається, що в основі експерименту лежали картини, які були написані художником-імпресіоністом П'єром Боннарою з Франції.

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Він намалював понад 300 портретів своєї хворої дружини. 60-річну дружину він на полотнах зображував такою, якою вона була при їх першій зустрічі – молодою та здоровою. Вивчивши ці роботи, вчені прийшли до висновку, що таким способом художник заміняв тяжкі часи радісними подіями минулого. У Боннара вийшло створити бажаний образ, який він ніс протягом усього життя, тим самим уникаючи реального світу.

Крім того, малювання сприяє розслабленню

Внаслідок проведених експериментів вчені змогли довести, що за допомогою малювання можна впоратися з низкою неприємних думок і переживань. Крім того, вчені з'ясували, що ті люди, чиї родичі померли від онкозахворювань, простіше переносять втрату, якщо малюють їх портрети. Це дозволяє їм заповнювати робочу пам'ять радісними спогадами.

Також канадські вчені довели, що якщо замальовувати інформацію для запам'ятовування, можна уповільнити розвиток когнітивних порушень. Виявляється, зони мозку, що беруть участь в поданні зображень, можуть зберігатися і при деменції. Крім того, предмети або факти запам'ятовуються краще, якщо їх замальовувати. Ймовірно, це відбувається через те, що малюнок має на увазі кілька видів подання відомостей: зорову, просторову, сeмантичну та інші.

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