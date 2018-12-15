Науковці розповіли, яким людям подобаються жорстокі комп'ютерні ігри

Як заявляють учені, жорстокі комп'ютерні ігри подобаються тим людям, які у реальному житті не здатні бути милосердними.

Щоб прийти до такого висновку, фахівці провели експеримент, у якому було залучено близько 100 молодих людей у ​​віці 18-19 років.

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У першій групі були ті учасники, які приділяли жорстоким комп'ютерним іграм понад п'ять годин на тиждень. У другій – геймери, які не грали у відеоігри зі сценами насильства.

Всім учасникам необхідно було переглядати низку зображень. В основному це були слайди нейтральної тематики. Періодично учасникам показувалися сцени насильства або інші неприємні зображення (наприклад, фотографії брудного унітаза). Деякі з картинок були повернені на 90 градусів. Випробовувані визначали, в який бік повернуто зображення.

Учасників досліду поділили на дві групи

У тому випадку, коли показувалося щось нейтральне (пейзажі, люди або тварини), то обидві групи без труднощів визначали сторону повороту картинки. Однак зображення зі сценами насильства вибивали з колії тих, хто не грав у жорстокі ігри. Тоді як любителі "стрілялок" виявилися менш сприйнятливими і без зволікання давали правильні відповіді.

Фахівці прийшли до висновку, що пристрасть до відеоігор зі сценами насильства здатна зробити жорстокою людину та знизити сприйнятливість до чужих страждань.

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