На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розповіли, чому електронні сигарети настільки популярні серед підлітків
-
- 12
Учені провели дослідження серед підлітків, щоб визначити, що змушує їх використовувати електронні сигарети. Спостереження дозволило виділити кілька факторів, що провокують їх до цієї шкідливої звички.
Дослідження проводилося у Південній Кореї серед 1,5 тисячі підлітків.
Це цікаво: Медики розповіли про особливості COVID-19 у курців
З них понад 55% повідомили, що від 6 до 30 днів минулого місяця користувалися електронними сигаретами. Частина, що залишилася користувалася ними від 1 до 5 днів.
Молоді люди відзначали, що вибирати електронні сигарети їх змушує передбачувана менша шкідливість, присутність різні смаків, простота покупки та доступне приховування від батьків того факту, що вони курять.
"Широка доступність і присутність різних смаків робить електронні сигарети привабливими для підлітків", – розповідає доктор Хуунмі Сон, доцент Пусанського університету.
На його думку, суворіше регулювання продажу дозволить знизити використання електронних зіграє серед підлітків.
Читайте також: Медики розповіли, як зміцнити імунітет перед поверненням на роботу
- 08 травня
-
21:54Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
21:119 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Науковці розповіли, чому електронні сигарети настільки популярні серед підлітків
-
20:22У Барселоні уперше з початку пандемії коронавірусу відкрили пляжі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:54Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки
-
19:43Медики розповіли, як зміцнити імунітет перед поверненням на роботу
-
19:20Відома українська ведуча показала сталевий прес
-
19:13Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото
-
18:59Холостяк 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:55Названі харчові звички здорових людей
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
18:32Гаряча ванна ввечері сприяє міцному сну: важливі час і температура
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:23У Польщі відновили роботу потяги Інтерсіті
-
18:10Гороскоп на 9 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Що обіцяє фанатам довгоочікувана The Last of Us Part II
-
17:43Новий Jeep Wrangler з крахом провалив краш-тест
-
17:24Моніка Белуччі показала стрункі ніжки у відвертому вбранні
-
17:13Відкрився перший музей коронавірусного мистецтва: експонати вражають
-
16:51Несподівані властивості квасолі, які вас здивують
-
16:42Французів закликали їсти якомога більше сиру, і ось чому
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
16:21Футболісти Динамо "підпалили" траву на рідному стадіоні
- 08 травня
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
14:26Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах
-
11:14IKEA запустила онлайн продаж в Україні: відомі ціни на товари
-
09:11Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня
-
07:15Погода в Україні 8 травня: потепління наближається
- 07 травня
-
21:567 причин займатися сексом вранці, а не ввечері
-
20:10Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка
-
18:21Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
-
16:14Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
-
14:00Що робити далі? 5 книг, які допоможуть виробити стратегію
-
13:02TVORCHI – Мова тіла: дивіться новий кліп гурту, що став відкриттям Нацвідбору
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня
-
07:15Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
- 06 травня
-
21:51ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
-
19:05Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно
-
17:20Як швидко та легко прибрати пташиний послід з кузова автомобіля
-
14:38Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень
-
12:15Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня
-
07:14Погода в Україні 6 травня: точний прогноз по містах
- 05 травня
-
21:435 ознак того, що ви до біса класні у ліжку
-
19:30Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять