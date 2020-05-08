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Науковці розповіли, чому електронні сигарети настільки популярні серед підлітків

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Вейпи стали шалено популярними за останні роки - фото 1
Вейпи стали шалено популярними за останні роки

Учені провели дослідження серед підлітків, щоб визначити, що змушує їх використовувати електронні сигарети. Спостереження дозволило виділити кілька факторів, що провокують їх до цієї шкідливої звички.

Дослідження проводилося у Південній Кореї серед 1,5 тисячі підлітків.

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З них понад 55% повідомили, що від 6 до 30 днів минулого місяця користувалися електронними сигаретами. Частина, що залишилася користувалася ними від 1 до 5 днів.

Молоді люди відзначали, що вибирати електронні сигарети їх змушує передбачувана менша шкідливість, присутність різні смаків, простота покупки та доступне приховування від батьків того факту, що вони курять.

Доступність і різні смаки підштовхують до електронних сигарет підлітків - фото 402917
Доступність і різні смаки підштовхують до електронних сигарет підлітків

"Широка доступність і присутність різних смаків робить електронні сигарети привабливими для підлітків", – розповідає доктор Хуунмі Сон, доцент Пусанського університету.

На його думку, суворіше регулювання продажу дозволить знизити використання електронних зіграє серед підлітків.

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Джерело: Med2
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