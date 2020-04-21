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Коронавірус Карантин

Медики розповіли про особливості COVID-19 у курців

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Куріння / medicalxpress

Імовірність ускладнень серед хворих на COVID-19 курців збільшується в 14 разів. Про це йдеться в дослідженні міжнародної групи вчених.

Фахівці досліджували дані, отримані на основі вивчення історій хвороби 73 пацієнтів однієї з китайських клінік. Дослідження показало, що заражені коронавірусом курці в 14 разів частіше мають ускладнення, ніж некурці.

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До негативних наслідків куріння при коронавірусі відносять протікання хвороби у важких формах, необхідність підключення до апаратів життєзабезпечення і летальний результат. "Оскільки COVID-19 в основному вражає легені, то все, що може послабити дихальну систему, підвищує ризик появи ускладнень", – зауважив один з учасників дослідження доктор Метью Стеліга.

Медик уточнив, що куріння згущує слизову оболонку дихальних шляхів, ускладнюючи видалення бактерій, що вдихаються, і вірусів. Фахівець вважає, що пасивне куріння також може багаторазово збільшити кількість негативних наслідків від хвороби.

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Куріння

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Джерело: medicalxpress
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