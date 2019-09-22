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Науковці розповіли, чому чоловіки бояться ходити до лікарів
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Як показує практика, чоловіки рідше ходять до лікарів в порівнянні з жінками. І причиною цього зовсім не є припущення, що жінки хворіють частіше за чоловіків. Іноді винятками не стають навіть випадки, коли потрібно лягати в лікарню. Чому ж так? Спробуймо розібратися!
Згідно з даними лікарів зі США, близько 67% чоловіків відкладають, наскільки це можливо, похід до лікаря. 37% сказали, що віддають перевагу замовчуванню більшості симптомів медикам. У цілому близько 72% чоловіків відповіли, що краще займуться іншими справами замість відвідування поліклініки.
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Лікарі стверджують, що нерідко чоловіки не хочуть лягати в лікарню, навіть після розвитку серцевого нападу. Головна причина такої тенденції – страх чоловіків відчути себе уразливими. Крім того, представники сильної половини людства бояться почути від медиків невтішний прогноз і погані результати обстеження.
Експерти вважають, що походи до лікарів порушують бажання чоловіків бути супергероями. Чоловіки не хочуть відчути себе слабкими в кабінеті лікаря, а тим більше в лікарняних стінах.
Тенденція для чоловіків не найсприятливіша, адже вони ризикують своїм здоров'ям і навіть життям, якщо не будуть вчасно звертатися до медиків. Жінки в цьому плані рішучіші та відповідальніші.
Ви теж боїтесь ходити до лікарів? Зізнавайтесь у коментарях ;)
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