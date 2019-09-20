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Розкрито спосіб правильного миття рук
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На початку XIX століття люди не розуміли, що просте миття рук може врятувати від безлічі захворювань. На щастя, сьогодні про це знає навіть дитина. У митті рук немає нічого складного, проте за уявною простотою легко загубити важливі деталі.
Дослідження показало, що з 3,7 тисячі учасників тільки 5% правильно мили руки з милом, так, щоб убити всіх мікробів. 33% користувалися лише водою, 10% не мили руки зовсім, а інші робили цю процедуру вкрай погано.
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В основному, через брудні долоні передаються шлунково-кишкові і респіраторні захворювання. Небезпечні бактерії підстерігають людину на кожному кроці: під час чхання та кашлю, в туалеті, транспорті. Миття рук, за даними дослідження, призводить до зниження шлунково-кишкових захворювань на 31%, а респіраторних – на 21%.
Раніше ВООЗ розробила інструкцію правильного миття рук. На гігієну долонь має йти від 40 до 60 секунд, за словами експертів, за цей час можна двічі проспівати пісеньку Happy birthday to you. Обов'язково потрібно використовувати мило – піна допоможе зібрати частинки бруду і відокремити їх від шкіри. Особливу увагу варто приділити зап'ястям, місцям між пальцями і під нігтями. Щоб закрити кран або відкрити ручку дверей туалету на виході, краще скористатися серветкою. На думку вчених, звичайне мило не поступається за ефективністю антибактеріальним.
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