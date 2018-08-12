Що буде з організмом, якщо щодня з'їдати по два яйця

Науковці стверджують, що з'їдати по два курячих яйця щодня надзвичайно корисно для організму. Звичайно ж, якщо у вас відсутні протипоказання.

Зокрема, при споживанні двох курячих яєць на день організм отримає оптимальну кількість холіну – речовини, необхідної для нормальної активності фосфоліпідів, що забезпечують комунікацію клітин головного мозку, зазначають експерти. У свою чергу дефіцит холіну корелює зі зниженням пам'яті.

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Примітно, що холін, необхідний мозку, також допомагає знизити особистий ризик розвитку онкологічних захворювань. Згідно з даними низки досліджень, у жінок, які в підлітковому віці щодня вживали яйця, ймовірність майбутнього раку була нижчою майже на 18 відсотків.

Курячі яйця надзвичайно корисні для здоров'я

Крім того, курячі яйця містять в собі комплекс вітамінів групи B, які забезпечують здоров'я шкіри, нігтів, волосся, а також нервової системи. Завдяки насиченості вітамінами групи B курячі яйця надзвичайно корисні для вагітних: їх наявність в раціоні сприяє утворенню червоних кров'яних тілець, а також захищає від затримки розумового розвитку дитини.

Всупереч популярній теорії, холестерин з курячих яєць не шкідливий, адже урівноважений фосфатидами, а також омега-3 кислотами, які знижують рівень жирових з'єднань тригліцеридів, тим самим сприяючи зниженню ризику серцево-судинних захворювань. Завдяки великій кількості антиоксидантного компонента лютеїну в яйцях їх вживання підтримує хороший стан органів системи зору.

Також курячі яйця допомагають сповільнювати процес старіння, адже вони є прекрасним джерелом білка й амінокислот, необхідних клітинам організму. Експерименти, що проводилися нідерландськими вченими, свідчать, що споживання курячих яєць сприяє зникненню пігментних плям і навіть розгладженню зморшок.

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