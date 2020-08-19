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Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
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Якщо вам уже набрид одноманітний сніданок, то ми підготували рецепт нестандартного смаколика. Сендвіч з яєчним салатом – відмінне рішення для тих, хто любить зранку їсти бутерброди.
Перед тим, як розповісти рецепт, зазначимо, що начинку для яєчного салату можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику кілька днів. Тому збирати свій бутерброд можна безпосередньо перед вживанням, це буде ще швидше, ніж готувати все відразу.
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Інгредієнти на 4 порції
- Зварене яйце – 4 шт;
- Майонез – 5 ст л;
- Свіжа селера – 1 стебло (можна і без нього, але тоді сендвіч не буде так смачно хрустіти);
- Зелена цибуля – 6 стебелець;
- Куркума (для кольору) – 1 ст л;
- Салат – 8 листочків;
- Квашений огірок – 3 шт;
- Білий пшеничний житній хліб – 8 скибочок (за бажанням можна замінити на будь-який інший, але з ним смачніше);
- Сіль, перець та спеції за смаком.
Спосіб приготування
- Відваріть і очистіть яйця. Поріжте їх і селеру на великі кубики приблизно 1х1 см. Наріжте стебла цибулі.
- Змішайте нарізані яйця, майонез, селеру і цибулю. Посипте сіллю, перцем і куркумою. Перемішайте ложкою.
- Тонко наріжте уздовж огірочки.
- Підсмажте скибочки хліба на грилі, в тостері або просто на сковороді.
Збирайте ваш тост: хліб – листя салату – яєчний салат – огірок – хліб.
Сендвіч дуже смачний і довго вам не набридне. Ну а взагалі за бажанням можна використовувати й інші додатки до нього: болгарський перець, копчену паприку, зелені оливки, хрін, каперси, бекон тощо.
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