Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Якщо вам уже набрид одноманітний сніданок, то ми підготували рецепт нестандартного смаколика. Сендвіч з яєчним салатом – відмінне рішення для тих, хто любить зранку їсти бутерброди.

Перед тим, як розповісти рецепт, зазначимо, що начинку для яєчного салату можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику кілька днів. Тому збирати свій бутерброд можна безпосередньо перед вживанням, це буде ще швидше, ніж готувати все відразу.

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Інгредієнти на 4 порції

Зварене яйце – 4 шт;

Майонез – 5 ст л;

Свіжа селера – 1 стебло (можна і без нього, але тоді сендвіч не буде так смачно хрустіти);

Зелена цибуля – 6 стебелець;

Куркума (для кольору) – 1 ст л;

Салат – 8 листочків;

Квашений огірок – 3 шт;

Білий пшеничний житній хліб – 8 скибочок (за бажанням можна замінити на будь-який інший, але з ним смачніше);

Сіль, перець та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Відваріть і очистіть яйця. Поріжте їх і селеру на великі кубики приблизно 1х1 см. Наріжте стебла цибулі. Змішайте нарізані яйця, майонез, селеру і цибулю. Посипте сіллю, перцем і куркумою. Перемішайте ложкою. Тонко наріжте уздовж огірочки. Підсмажте скибочки хліба на грилі, в тостері або просто на сковороді.

Збирайте ваш тост: хліб – листя салату – яєчний салат – огірок – хліб.

Сендвіч дуже смачний і довго вам не набридне. Ну а взагалі за бажанням можна використовувати й інші додатки до нього: болгарський перець, копчену паприку, зелені оливки, хрін, каперси, бекон тощо.

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