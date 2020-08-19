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Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

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Рецепт сендвічів з яєчним салатом - фото 1
Рецепт сендвічів з яєчним салатом / potatorolls

Якщо вам уже набрид одноманітний сніданок, то ми підготували рецепт нестандартного смаколика. Сендвіч з яєчним салатом – відмінне рішення для тих, хто любить зранку їсти бутерброди.

Перед тим, як розповісти рецепт, зазначимо, що начинку для яєчного салату можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику кілька днів. Тому збирати свій бутерброд можна безпосередньо перед вживанням, це буде ще швидше, ніж готувати все відразу.

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Інгредієнти на 4 порції

  • Зварене яйце – 4 шт;
  • Майонез – 5 ст л;
  • Свіжа селера – 1 стебло (можна і без нього, але тоді сендвіч не буде так смачно хрустіти);
  • Зелена цибуля – 6 стебелець;
  • Куркума (для кольору) – 1 ст л;
  • Салат – 8 листочків;
  • Квашений огірок – 3 шт;
  • Білий пшеничний житній хліб – 8 скибочок (за бажанням можна замінити на будь-який інший, але з ним смачніше);
  • Сіль, перець та спеції за смаком.
Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку - фото 420797

Спосіб приготування

  1. Відваріть і очистіть яйця. Поріжте їх і селеру на великі кубики приблизно 1х1 см. Наріжте стебла цибулі.
  2. Змішайте нарізані яйця, майонез, селеру і цибулю. Посипте сіллю, перцем і куркумою. Перемішайте ложкою.
  3. Тонко наріжте уздовж огірочки.
  4. Підсмажте скибочки хліба на грилі, в тостері або просто на сковороді.

Збирайте ваш тост: хліб – листя салату – яєчний салат – огірок – хліб.

Сендвіч дуже смачний і довго вам не набридне. Ну а взагалі за бажанням можна використовувати й інші додатки до нього: болгарський перець, копчену паприку, зелені оливки, хрін, каперси, бекон тощо.

Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку - фото 420798

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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