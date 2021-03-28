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Котлета по-київськи: кулінар поділився спрощеним і бюджетним рецептом
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Котлета по-київськи вважається однією з найпопулярніших українських страв у всьому світі. Але у приготуванні вона досить складна, і, щоб зробити котлету ідеальною, потрібно знати кілька важливих секретів.
Відомий телекулінар Григорій Герман розповів, як приготувати дуже схоже блюдо, тільки набагато простіше – ідеальної форми, на кісточці, але зі своїм сюрпризом всередині.
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Інгредієнти
- Гомілки курячі – 4 шт.
- Олія – 3 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Часник – 2 зуб.
- Розмарин – 2 вет.
- Картопля – 3 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Борошно – 2 ст.л.
- Яйце – 2 шт.
- Сухарі панірувальні – 100 г.
- Паприка мелена, гірчиця мелена, сіль і перець.
Спосіб приготування
- Картоплю помити і відправити в духовку запікатися. Тим часом можна приготувати гомілки. Поставити сковороду на вогонь і додати трохи олії. Обережно зняти шкіру з гомілок і викласти їх на розігріту сковороду, додати один зубчик часнику і гілочку розмарину.
- Коли гомілки стали золотистого кольору, обережно влийте склянку води і накрийте сковорідку кришкою. Тушіть курку майже до готовності протягом 30-40 хвилин. Після цього обберіть м'ясо, але кісточки викидати не варто. Подрібніть м'ясо і пересипте в окрему миску.
- Готову картоплю вийміть з духовки, очистіть від шкірки і натріть. Змішайте м'ясо з картоплею. Подрібніть зелень і додайте у начинку, посоліть і поперчіть. Натріть сир і теж додайте до маси. Ретельно перемішайте.
- Для панірування борошно змішайте з паприкою і висипте суміш в одну миску. В іншій збийте два яйця. А в третю миску висипте панірувальні сухарі і суху гірчицю.
- З фаршу сформуйте котлету, в середину якої вкладіть кісточку. Занурте у борошно, яйця, а потім в панірувальні сухарі. Смажте у фритюрі до готовності.
Смачного!
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