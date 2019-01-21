Науковці розкритикували принцес Disney

Діснеївські мультфільми про принцес вже не вперше піддаються критиці через те, чого навчають дітей. Студію неодноразово звинувачували в тому, що вони нав'язують дівчаткам ідею того, що можна бути щасливою, тільки зустрівши чоловіка своєї мрії.

Намагаючись відповідати вимогам часу, творці адаптують історії, роблячи героїнь більш самостійними, сильними і незалежними. Але на цьому проблеми не закінчуються. Головна претензія – вони нав'язують дівчаткам нереалістичні стандарти краси. Тепер це довели й антропологічні дослідження.

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Вчені з Університету штату Пенсильванія вивчили питання і вважають, що фізичне тіло діснеївських принцес занадто далеко від дійсності. Пропорції талії та стегон як у цих героїнь неможливо досягти природним шляхом. Більш того, дослідники стверджують, що це негативно позначається на психіці дітей. Мультфільми підкреслюють ідею того, що тільки зовні привабливі люди мають хороші людські якості.

Науковці вважають, що у принцес неприродно вузькі талії / Glamour

Вчені експериментально виміряли параметри талії і стегон у жіночих персонажів: Попелюшки, Білосніжки, Покахонтас і Мулан, Анни і Ельзи, а також лиходійок Малефісенти й Урсули.

Результати показали, що середнє співвідношення талії до стегон у персонажів було дуже низьким – 0,535, тобто талія на 53% вужча за стегна. У реальному світі ідеалом вважаються пропорції на рівні 0,7. Пропорції принцес навіть менші, ніж у розкритикованої Барбі, – у неї 0,56. При цьому у негативних персонажів показники найчастіше вище та різноманітніші.

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