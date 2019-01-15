Як позбутись від зимової втоми: прості способи

Учені назвали прості способи побороти відчуття втоми, яке часто виникає взимку після свят.

Експерти дійшли до висновку, що у холодну пору року доволі популярним явищем є втома без особливих на те причин. Насправді взимку люди не просто так скаржаться на млявість, яка загострюється після завершення свят.

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"Дефіцит світла та сонця взимку має вплив на біологічні процеси, адже в організмі виробляється більше гормону мелатоніну, який викликає бажання поспати. Врешті, людям важко прокидатися вранці, а частина дня проходить у намаганнях не заснути. Однак і тривалий сон не позбавляє цього ефекту млявості", – пояснюють медики.

Тому є прості способи, як позбутись зимової втоми та не лінуватись до самісінької весни.

Як позбутись зимової втоми

Сон за режимом. Експерти вважають, що взимку дуже важливо спати не менше 8 годин, щоб мати вдосталь енергії упродовж дня. Однак не варто забувати і про те, щоб лягати спати та прокидатись приблизно в один час.

Експерти вважають, що взимку дуже важливо спати не менше 8 годин, щоб мати вдосталь енергії упродовж дня. Однак не варто забувати і про те, щоб лягати спати та прокидатись приблизно в один час. Прогулянки. Навіть 20-хвилинна прогулянка під час обідньої перерви здатна покращити здоров'я та додати бадьорості, а також зменшити тиск.

Навіть 20-хвилинна прогулянка під час обідньої перерви здатна покращити здоров'я та додати бадьорості, а також зменшити тиск. Зменшити кількість кофеїну. Варто контролювати кількість напоїв з кофеїном, які ви вживаєте у другій половині доби.

Як позбутись зимової втоми

Режим харчування. Взимку не варто забувати про те, що раціон повинен додавати енергії, а не забирати її. Медики радять не пропускати сніданок та обід, а також додати до трапези продукти з омега-3 жирними кислотами, приміром, горіхи, рибу, авокадо та інші.

Взимку не варто забувати про те, що раціон повинен додавати енергії, а не забирати її. Медики радять не пропускати сніданок та обід, а також додати до трапези продукти з омега-3 жирними кислотами, приміром, горіхи, рибу, авокадо та інші. Активність. Медики радять щонайменше 150 хвилин у тиждень витрачати на спорт та активність. За словами експертів, це допомагає позбутись фізичної та емоційної втоми.

Як позбутись зимової втоми

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