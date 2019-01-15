Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Як позбутись від зимової втоми: прості способи

  • 32
Як позбутись зимової втоми - фото 1
Як позбутись зимової втоми

Учені назвали прості способи побороти відчуття втоми, яке часто виникає взимку після свят.

Експерти дійшли до висновку, що у холодну пору року доволі популярним явищем є втома без особливих на те причин. Насправді взимку люди не просто так скаржаться на млявість, яка загострюється після завершення свят.

І ще: Фахівці розповіли, як повернутися до тренувань після свят

"Дефіцит світла та сонця взимку має вплив на біологічні процеси, адже в організмі виробляється більше гормону мелатоніну, який викликає бажання поспати. Врешті, людям важко прокидатися вранці, а частина дня проходить у намаганнях не заснути. Однак і тривалий сон не позбавляє цього ефекту млявості", – пояснюють медики.

Тому є прості способи, як позбутись зимової втоми та не лінуватись до самісінької весни.

Як позбутись зимової втоми - фото 301447
Як позбутись зимової втоми
  • Сон за режимом. Експерти вважають, що взимку дуже важливо спати не менше 8 годин, щоб мати вдосталь енергії упродовж дня. Однак не варто забувати і про те, щоб лягати спати та прокидатись приблизно в один час.
  • Прогулянки. Навіть 20-хвилинна прогулянка під час обідньої перерви здатна покращити здоров'я та додати бадьорості, а також зменшити тиск.
  • Зменшити кількість кофеїну. Варто контролювати кількість напоїв з кофеїном, які ви вживаєте у другій половині доби.
Як позбутись зимової втоми - фото 301446
Як позбутись зимової втоми
  • Режим харчування. Взимку не варто забувати про те, що раціон повинен додавати енергії, а не забирати її. Медики радять не пропускати сніданок та обід, а також додати до трапези продукти з омега-3 жирними кислотами, приміром, горіхи, рибу, авокадо та інші.
  • Активність. Медики радять щонайменше 150 хвилин у тиждень витрачати на спорт та активність. За словами експертів, це допомагає позбутись фізичної та емоційної втоми.
Як позбутись зимової втоми - фото 301449
Як позбутись зимової втоми

Читайте також: Чому не категорично не можна вживати алкогольні напої після тренування

Джерело: medinfo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2592
Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
  • 13 cічня, 15:00
  • 23107
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1028245
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука