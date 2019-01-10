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Науковці розкрили дивовижну аномалію магнітного поля Землі

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Магнітне поле Землі - фото 1
Магнітне поле Землі / life

Північний магнітний полюс Землі розширюється, і відбувається це настільки швидко, що вчені не можуть випередити причину такого явища. Для цього необхідно, для початку, оновити, Магнітну модель світу.

У виданні відзначили, що оновити магнітну модель світу планували до 15 січня, але, очевидно, дату перенесуть на 30 січня через зупинку роботи федерального уряду і, відповідно, відсутність фінансування.

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Як відомо, Магнітна модель світу – підстава для всієї сучасної навігації: від систем, які керують кораблями в морі, до Google Maps на смартфонах.

Як змінювалося магнітне поле Землі - фото 300206
Як змінювалося магнітне поле Землі

Останній раз модель оновлювали в 2015 році і припускали, що внесуть нові зміни не раніше 2020, але магнітне поле розширюється так швидко, що дослідникам необхідно починати роботу вже зараз. Вчені припускають, що причина може бути пов'язана з рухомим північним полюсом, а також з деякими процесами всередині Землі.

Рідина, яка спінюється в ядрі Землі, генерує магнітне поле, яке змінюється саме через глибинні потоки. Проблеми з магнітним полем виникли на початку 2018 року. Рух північного магнітного полюса посилило проблему. Полюс рухається непередбачуваними способами, які нереально спрогнозувати і передбачити.

В середині 1990-х він рухався зі швидкістю від 15 кілометрів на рік до 55 кілометрів на рік. Тим часом вчені працюють над тим, щоб зрозуміти, чому магнітне поле так різко змінюється.

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Джерело: nature
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