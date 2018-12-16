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Науковці розкрили "діагноз" Джеймса Бонда

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Агент 007 випиває навіть при виконанні службових обов'язків - фото 1
Агент 007 випиває навіть при виконанні службових обов'язків / The Drinks Business

Вигаданий агент британської секретної служби Джеймс Бонд страждав від алкоголізму.

Медики проаналізували 24 фільми про Бонда, знятих в період з 1962 по 2015 роки, і виявили, що протягом шести десятиліть секретний агент постійно прикладається до пляшки.

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Всього вчені нарахували 109 епізодів, пов'язаних з випивкою. Тобто в середньому Бонд випивав 4,5 рази за фільм. Усупереч поширеній думці про те, що Бонд любить мартіні, виявилося, що спецагент готовий випити будь-який алкогольний напій, від чистої горілки до шампанського і пива.

Агент 007 випиває навіть при виконанні службових обов'язків, в тому числі – небезпечних завдань, що вимагають використання зброї. Також Бонда неодноразово помічали під час водіння автомобіля в нетверезому стані. Під вплив алкоголю спецагент також контактував з небезпечними тваринами (змії, скорпіони), маніпулював небезпечним обладнанням і йшов на інші авантюри.

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Джерело: medicalxpress
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