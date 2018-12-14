На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зірка Гри престолів кардинально змінила імідж
-
- 46
Мейсі Вільямс прийшла на прем'єру фільму в оригінальному образі.
Зірка популярного в усьому світі серіалу Гра престолів, британська актриса Мейсі Вільямс відвідала прем'єру фільму Мері Поппінс повертається, яка відбулася в Лондоні.
І ще: Гра престолів: перший тизер восьмого сезону
21-річна знаменитість поділилася кількома знімками на своїй сторінці в Instagram. Мейсі, яка найбільше відома за роллю Арьї Старк, здивувала всіх незвичним образом. Актриса змінила імідж і замість звичної всім брюнетки постала яскравою красунею з рожевими волоссям.
Дівчина також одягла оригінальне чорно-зелене коротке плаття, чорні напівчобітки на підборах і шкіряну куртку, а в руках тримала блискучу сріблясту сумку.
Читайте також: Науковці дослідили Гру престолів, і дійшли до цікавих висновків
-
21:48Роналду загрожує позбавлення волі
-
21:15Ці продукти обов'язково мають бути у зимовому раціоні
-
20:46Укрзалізниця планує вдвічі підвищити вартість квитків
-
20:20Мустанг: у мережі з'явився трейлер драматичного фільму
-
19:41Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:19Названі головні б'юті-тренди 2019 року
-
18:56Зірка Гри престолів кардинально змінила імідж
-
18:43Резиденція Святого Миколая в Україні: адреса, де живе Чудотворець
-
18:18Представлена броньована версія Tesla Model X
-
17:53У Малайзії відкрили кафе для любителів хаскі
-
17:23Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою
-
16:51Ось чому варто випивати горнятко чорного чаю щодня
-
16:21Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:54Біткойн впав до нового мінімуму
-
15:33Науковці назвали найкращий перекус
-
15:24Лесю Нікітюк запідозрили у таємних заручинах
-
15:00Міжнародні експерти оцінили нашу горілку
-
14:56Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg
-
14:31Названо головну законодавицю моди століття
-
14:13Дієтологи розповіли, як вибрати корисний йогурт
-
14:00Хто такий Аквамен від DC: усе про новий фільм та історію героя
-
13:53Британська авіакомпанія пропонує двічі зустріти Новий рік
-
13:30Українські колядки – ТОП 15 пісень про Різдво, які має знати кожен
-
19:41Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
-
16:21Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
-
14:00Хто такий Аквамен від DC: усе про новий фільм та історію героя
-
12:16Популярна музика: плейлист нових сучасних пісень тижня
-
11:00Время и Стекло – Песня про лицо: дивіться новий хітовий кліп гурту
-
09:205 продуктів, які зроблять ваше волосся здоровим
- 13 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 4 серія – дивитися онлайн 13-12-2018
-
16:00Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
14:165 нових книг, які варто прочитати в грудні
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій
-
10:15Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень грудня
-
07:16Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
- 12 грудня
-
22:29Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів
-
21:45Серіал За правом любові 3 серія – дивитися онлайн 12-12-2018
-
17:21Як змінилися актори фільму Джуманджі: фото тоді і зараз
-
14:00Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня