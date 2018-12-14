Зірка Гри престолів кардинально змінила імідж

Мейсі Вільямс прийшла на прем'єру фільму в оригінальному образі.

Зірка популярного в усьому світі серіалу Гра престолів, британська актриса Мейсі Вільямс відвідала прем'єру фільму Мері Поппінс повертається, яка відбулася в Лондоні.

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21-річна знаменитість поділилася кількома знімками на своїй сторінці в Instagram. Мейсі, яка найбільше відома за роллю Арьї Старк, здивувала всіх незвичним образом. Актриса змінила імідж і замість звичної всім брюнетки постала яскравою красунею з рожевими волоссям.

Дівчина також одягла оригінальне чорно-зелене коротке плаття, чорні напівчобітки на підборах і шкіряну куртку, а в руках тримала блискучу сріблясту сумку.

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