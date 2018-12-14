Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Зірка Гри престолів кардинально змінила імідж

  • 46
21-річна Мейсі Вільямс поділилася кількома яскравими знімками - фото 1
21-річна Мейсі Вільямс поділилася кількома яскравими знімками / instagram

Мейсі Вільямс прийшла на прем'єру фільму в оригінальному образі.

Зірка популярного в усьому світі серіалу Гра престолів, британська актриса Мейсі Вільямс відвідала прем'єру фільму Мері Поппінс повертається, яка відбулася в Лондоні.

І ще: Гра престолів: перший тизер восьмого сезону

21-річна знаменитість поділилася кількома знімками на своїй сторінці в Instagram. Мейсі, яка найбільше відома за роллю Арьї Старк, здивувала всіх незвичним образом. Актриса змінила імідж і замість звичної всім брюнетки постала яскравою красунею з рожевими волоссям.

Дівчина також одягла оригінальне чорно-зелене коротке плаття, чорні напівчобітки на підборах і шкіряну куртку, а в руках тримала блискучу сріблясту сумку.

Зірка Гри престолів кардинально змінила імідж - фото 295138

Зірка Гри престолів кардинально змінила імідж - фото 295139

Читайте також: Науковці дослідили Гру престолів, і дійшли до цікавих висновків

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
У чому зустрічати Новий 2019 рік Свині: який одяг буде модний
  • 10 грудня, 14:15
  • 1389
iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
  • 11 грудня, 12:15
  • 788
Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
  • 10 грудня, 17:21
  • 957
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз