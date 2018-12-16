Названа найкраща європейська комедія

Сатирична кінокартина Смерть Сталіна отримала приз Європейської кіноакадемії в номінації Найкраща європейська комедія.

31-я церемонія вручення премій European Film Award відбулася в іспанській Севільї.

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Дія фільму Армандо Іаннуччі розгортається після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, коли коло наближених до генсека починає боротьбу за владу. У січні 2018 року міністерство культури РФ відкликало у комедії прокатне посвідчення, після чого показ фільму в Росії став неможливим.

Найкращим європейським фільмом визнана чорно-біла драма "Холодна війна" польського режисера Павла Павліковського, яка відзначена ще нагородами за найкращу жіночу роль, режисуру, сценарій і монтаж. Прем'єрний показ цієї стрічки відбувся у травні в основній програмі Каннського кінофестивалю у Франції, де Павліковський був відзначений як найкращий режисер. Найкращим актором Європи був визнаний Марчелло Фонте за роль у фільмі "Догмен".

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