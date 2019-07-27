Чи може жінка зґвалтувати чоловіка: несподіване дослідження

Сексуальним агресором за замовчуванням постає чоловік: статевий акт без згоди жінки – це зґвалтування. А чи може жінка змусити чоловіка зайнятися з нею сексом проти його волі? І як до цього повинен ставитися закон? Це питання вивчили дослідники Ланкастерського університету у Великобританії.

Учені провели анонімне онлайн-опитування серед 200 чоловіків, а потім запросили 30 респондентів на особисте інтерв'ю.

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Один з учасників дослідження розповів, що насильство в його стосунках з дівчиною почалося з селфхарма: спочатку вона завдавала шкоди собі, після чого перейшла на нього. Крім фізичного насильства, в їх парі було і сексуальне: приходячи з роботи, дівчина наполягала на сексі. Її поведінка не змінилася і після народження дитини. Одного разу партнерка прикувала чоловіка до ліжка, змусила прийняти віагру і зґвалтувала, розповів він дослідникам. Зараз ці стосунки закінчилися, але багато хто досі йому не вірить.

У праці науковців йдеться про те, що сексуальне насильство найчастіше супроводжує фізичне й інші форми домінування. Дослідники відзначають, що чоловіки соромляться говорити про епізоди насильства, але наслідки для їх психічного здоров'я можуть бути трагічними, аж до посттравматичного стресового розладу та суїцидальних думок.

Існує помилкове уявлення, що жінка не може зґвалтувати чоловіка, тому що чоловік, як правило, фізично сильніший, або тому що він нібито повинен бути радий першій-ліпшій можливості зайнятися сексом. Ще одна помилка – що ерекція дорівнює згоді і не може виникнути, якщо чоловік відчуває страх, злість, гнів і інші негативні емоції.

Сексуальному насильству можуть піддаватися і чоловіки – цей висновок потрібно закріпити законодавчо, стверджується в дослідженні.

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