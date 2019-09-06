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Науковці пояснили, звідки беруться шульги

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Ось, що робить з людини шульгу - фото 1
Ось, що робить з людини шульгу

Люди діляться на правшів і шульг, але наука досі не могла чітко пояснити, що впливає на визначення основної руки. За словами дослідників з Оксфордського університету, їм вперше в історії людства вдалося виявити гени, що визначають це явище.

Дослідження показує, що структура мозку лівші відрізняються від того, як влаштований мозок правші. Так, у лівші більше розвинені вербальні навички.

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Вчені виділили чотири генетичні області в ДНК, які, як вони стверджують, пов'язані з визначенням лівої руки як основної. За результатами аналізів з'ясувалося, що три з цих областей пов'язані з білками, що впливають на структуру мозку і його розвиток.

Учені проаналізували візуалізацію головного мозку приблизно 10 000 осіб і виявили, що генетичні відмінності між правшами і лівшами полягають у "каналах" білої речовини, які об'єднують частини мозку, пов'язані з вимовою.

Науковці пояснили, звідки беруться шульги - фото 353113

За словами Акіри Віберг, одного з фахівців, це відкриття допоможе майбутнім дослідженням. Учені припускають, що лівші можуть мати перевагу над правшами при виконанні словесних завдань. Співробітникам університету поки ще належить перевірити і довести свою гіпотезу.

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Джерело: ubergizmo
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