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З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони збулися: цікаве дослідження
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Вчені з Університету Огайо стверджують, що людина може досягти своїх цілей, якщо розповість про них тим, кого вважає вище за себе по статусу. Розмови з рівними, нехай і близькими людьми ні до чого не приведуть.
Механізм простий: якщо про ваші плани чує людина, якою ви захоплюєтеся, то ви докладете більше зусиль для досягнення мрії, щоб просто не впасти в бруд обличчям.
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Вчені провели кілька досліджень. У першому вони проаналізували кар'єри людей і з'ясували, що ті частіше досягаю своїх цілей, якщо діляться ними з тими, хто займає вище положення. У другому експерименті взяв участь 171 студент. Вони повинні були рухати курсор на екрані максимальну кількість разів за певний час. Підрахувавши результат, вони повинні були повторити досвід, але на цей раз записати свої цілі і розділитися на три групи. Керівник експерименту повідомив, що їх прочитає його асистент.
Чоловік, який з'явився перед одними студентами в костюмі і представився аспірантом факультету економіки, а також експертом в області, що вивчається. До інших він прийшов у звичайному одязі і заявив, що він такий же студент, як вони самі. Третя група взагалі нікому свої цілі не показувала. У підсумку, перша група прикладала набагато більше зусиль для того, щоб досягти потрібних результатів. Показники у другої і третьої групи майже не відрізнялися.
Інший експеримент вчених був глобальніший і тривав цілий семестр – студенти повинні були отримати певні оцінки. Як і передбачалося, найуспішніше із завданням впоралися ті, хто поділився цілями з шанованими людьми.
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