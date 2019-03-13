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Науковці пояснили, чому варто поєднувати моркву та зелений чай
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Останнім часом чимало досліджень присвячено вивченню зв'язку харчування зі здоров'ям людей. У цьому є резон. Вчені неодноразово доводили, що деякі продукти мають лікувальний ефект. Нове дослідження не стало винятком. Воно відкрило несподіване поєднання.
Представники науки провели експеримент, під час якого з'ясували, що комбінація моркви та зеленого чаю знижує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера, а також покращує пам'ять.
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Для отримання даних учені провели експеримент за участю гризунів, у яких був ризик розвитку перерахованих вище проблем зі здоров'ям. Виявилося, що рослинна комбінація надає для здоров'я позитивний ефект. До і після експерименту вчені відстежували когнітивні здібності мишей за допомогою тестів. Виявилося, що результат їх проходження був значно кращий після вживання цілющої комбінації.
На думку експертів, позитивний ефект досягається завдяки особливим речовинам, які містяться в продуктах. У моркви це ферулова кислота, а в зеленому чаї – EGCG. Вчені помітили, що саме поєднання речовин дає позитивний результат. Окремо ефект виражений слабо. Є припущення, що ефект досягається завдяки зменшенню запальних і окислювальних процесів в організмі.
Такі доступні продукти як зелений чай і морква знижують ризик появи небезпечних недуг, які можуть не тільки погіршити якість життя, але і знизити її тривалість.
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