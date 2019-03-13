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Всього одне у день: яку користь приносять яйця у раціоні

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Як одне яйце у день покращує здоров'я - фото 1
Як одне яйце у день покращує здоров'я

Науковці розповіли про несподівані властивості курячих яєць у раціоні. Виявилось, що навіть одне яйце у день здатне покращити здоров'я.

Учені з медичної школи Пекінського університету провели масштабне дослідження, яке довело, що споживання навіть одного курячого яйця щодня допомагає зменшити ризики інсультів.

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"Вживання одного яйця в день знижує ризик інсульту на 26%", – наголосили експерти.

Науковці провели аналіз даних майже півмільйона китайців віком 30-79 років, з яких відібрали майже 420 тисяч осіб, у яких не було серйозних захворювань. Саме ці люди стали учасника дослідження на 9 років. Результати ж показали, що ті, хто щодня їв яйця, мали значно меншу ймовірність серцево-судинних захворювань, а також інсультів.

Як одне яйце у день покращує здоров'я - фото 313994
Як одне яйце у день покращує здоров'я

"У тих, хто їсть яйця кожен або майже кожен день, на 26% нижче ризик геморагічного інсульту і на 28% нижча смертність від нього, а також на 18% менше ризик інших серцево-судинних захворювань. Наприклад, ризик розвитку ішемії у них знижений на 12% в порівнянні з тими, хто не любить яйця і не їсти їх", – наголошують експерти.

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Джерело: ukrhealth
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