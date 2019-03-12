Як насправді погане харчування впливає на життя: пояснення від Супрун

Чимало людей не звертають уваги на своє харчування, оскільки не мають на це часу чи бажання. Як реально впливає раціон на здоров'я і як його покращити – розповідає Уляна Супрун.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною та важливою інформацією про здоров'я на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик разом з Дарією Озерною та BC News Ukrainian розповіли про наслідки неправильного харчування.

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"Погане харчування = високі ризики появи хвороб серця і судин та смертності від них. Наскільки високі – показали результати великого дослідження, в якому аналізували зв’язок харчування та ризиків смерті через серцево-судинні хвороби. В результаті Україна посіла перше місце за смертністю від цих хвороб у Європі. 4 смерті з 10 пов’язані саме з неправильним харчуванням", – наголосила Супрун.

Як неправильне харчування впливає на українців

Причиною для таких моторошних цифр стала надмірна любов українців до солодощів, солі, хліба, смажених продуктів та спиртного, а також надто мало їдять бобові, рибу, горіхи, цільнозернові продукти та фрукти.

Як впливає неправильне харчування на здоров'я:

Забагато білого хліба у раціоні призводить до надлишку солі, стрибків рівня цукру в крові та збільшує ризики появи зайвої ваги. До того ж, хліб не має вітамінів та клітковини. Тому краще обирати цільнозернове борошно.

у раціоні призводить до надлишку солі, стрибків рівня цукру в крові та збільшує ризики появи зайвої ваги. До того ж, хліб не має вітамінів та клітковини. Тому краще обирати цільнозернове борошно. Солодощі роблять капіляри слабшими та провокують різноманітні запалення. Окрім цього, солодощі є пустими калоріями. Добова норма доданих цукрів – не більше 32-50 грамів чи 5 чайних ложок.

роблять капіляри слабшими та провокують різноманітні запалення. Окрім цього, солодощі є пустими калоріями. Добова норма доданих цукрів – не більше 32-50 грамів чи 5 чайних ложок. Мала кількість фруктів призводить до нестачі клітковини, вітамінів та важливих сполук. Українці загалом їдять до 123 грамів щодня, а потрібно якнайменше 300 грамів. Гарним варіантом є свіжі та заморожені фрукти, однак не варто плутати з джемами та соусами.

Як неправильне харчування впливає на українців

Забагато смажених на соняшниковій олії смаколиків збільшують ризики появи серцево-судинних захворювань. Найкраще не смажити, а запікати, відварювати і тушкувати, а також додавати оливкову олію чи вершкове масло до страв.

на соняшниковій олії смаколиків збільшують ризики появи серцево-судинних захворювань. Найкраще не смажити, а запікати, відварювати і тушкувати, а також додавати оливкову олію чи вершкове масло до страв. Значна кількість процесованого м'яса , серед яких лідирують ковбаси, також не приносить нічого хорошого. Насправді, медики наголошують, що таке м'ясо краще не їсти більш як 50 г на день і не частіше, аніж 3 рази на тиждень. Найкраще ж білок отримувати з риби, бобових, птиці та молочних продуктів.

, серед яких лідирують ковбаси, також не приносить нічого хорошого. Насправді, медики наголошують, що таке м'ясо краще не їсти більш як 50 г на день і не частіше, аніж 3 рази на тиждень. ж білок отримувати з риби, бобових, птиці та молочних продуктів. Любов до спиртного підіймає ризики атеросклерозу, високого тиску, серцевої недостатності, зайвої ваги, аритмії та раптової зупинки серця. Важливо, що безпечної дози алкоголю не існує.

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