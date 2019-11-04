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Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися

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Собаки органічно влилися у кадри з танцюристами балету - фото 1
Собаки органічно влилися у кадри з танцюристами балету

Проєкт Dancers & dogs – спонтанна ідея, яка виникла на початку 2017 року. Професійні фотографи з Сент-Луїса Келлі Пратт і Ян Крейд вирішили об'єднати балет і чотирилапих улюбленців. Дивіться, що з того вийшло!

Подружжя, яке працює з танцюристами по всій країні, вирішило зробити круту серію світлин, яка б показала не лише грацію танцюристів балету, а й собак.

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"А що якби ми сфотографували танцюристів балету з собаками?", – така думка одного чудового дня виникла у них.

На словах ця ідея була вельми дивною та не мала жодного сенсу. Танцюристів балету часто вважають примхливими і надто зайнятими, а собаки, як відомо, за своєю природою грайливі і люблять подуріти.

Однак, сфотографувавши свій перший дует: Еріка й англійського бульдога Бакстера, Келлі і Ян закохалися в концепцію і запустили проєкт Dancers & dogs, в якому у результаті взяли участь 100 танцюристів і 100 собак з понад 10 міст по всій країні.

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Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 365994

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 365995

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 365996

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 365997

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 365998

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 365999

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366000

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366001

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366002

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366003

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366004

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366005

Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися - фото 366006

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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