Науковці пояснили, чому людям подобається запах після дощу

Землистий запах, який відчувається після дощу, називається петрикор. Він дуже пізнаваний і з якоїсь причини подобається людям по всьому світу. І не тільки людям. У новому дослідженні учені спробували розібратися, чому ж деяких тварин так приваблює цей запах.

Петрикор виходить від органічної сполуки, відомого як геосмін. Його виробляють мікроби, в тому числі бактерії роду Streptomyces, коли вмирають. Міжнародна група дослідників вирішила з'ясувати, чи привертає запах ще якихось тварин, крім людей. Наприклад, членистоногих.

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Команда провела низку експериментів як у польових умовах, так і в лабораторії. Вчені встановили мережу пасток, частину з них заповнили колоніями Streptomyces coelicolor, а частину залишили в ролі контрольних. У результаті вони виявили, що бактерії приваблюють дрібних членистоногих, що мешкають в лісах, – коллембол (або ногохвосток).

Але навіщо бактерії докладати стільки зусиль тільки для того, щоб привабити членистоногого, який у результаті її з'їсть? Здавалося б, виділяти приємний запах в цьому випадку – не найкраща ідея. Однак у Streptomyces є план.

Запах після дощу викликається особливими бактеріями

Бактерія у багатьох стосунках поводиться як гриб. Коли вона готова до розмноження, то створює спори, завдяки яким новонароджені Streptomyces поширюються по великій території. Однак їм все одно потрібен хтось, хто допоможе зробити це поширення.

Роль переносника якраз і виконують коллемболи. Вони живляться колоніями Streptomyces і поширюють їх спори як через фекальні виділення, так і просто переносячи на своєму тілі.

Таким чином, виробництво геосмін – невід'ємна частина процесу споруляції, яка завершає життєвий цикл бактерій Streptomyces. Для того, щоб поширюватися далі, вони виділяють запах, який приваблює тварин, які могли б рознести на собі спори.

Так що, коли відчуєте петрикор у наступний раз, задумайтеся, що цей запах знаменує завершення цілої життєвого циклу.

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