4 предмети у супермаркеті, які накопичують найбільше бактерій

Під час карантину потрібно виходити з дому, аби бодай поповнити запаси продуктів. Утім, лікарі та науковці наголошують, що під час візитів супермаркетів слід бути максимально обережними, адже є низка поверхонь, які активно накопичують бактерії.

Розповідаємо вам про 4 предмети у крамниці, які краще уникати або мінімізувати контакти з ними.

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Зокрема, мовиться про візки та кошики. За їх ручки щодня береться величезна кількість людей, що суттєво підвищує ризик зараження різними захворюваннями. Дослідження іспанських учених показало: близько 50% таких ручок вражені ентеробактеріями – групи бактерій, здатних викликати інфекції шлунково-кишкового тракту, сечового міхура, легенів. Тому їх рекомендується у супермаркеті протирати дезінфікуючими серветками.

Ручок возиків і корзинок краще не торкатися узагалі

Дверцята і ті ж ручки холодильників, морозильних камер, де зазвичай зберігають напої, заморожені продукти, м'ясо – це наступний небезпечний об'єкт. Тільки на одній ручці холодильника у супермаркеті можуть мешкати понад 33 тисячі бактерій і мікробів. Протріть і їх серветкою, перш ніж відчиняти дверцята.

Ще один предмет, який збирає на собі мікроорганізми, – сумки для покупок. Більшість людей сьогодні відмовилися від одноразових пакетів, віддаючи перевагу використанню тканинних сумок. Але їх потрібно періодично прати, про що люди часто забувають. В ідеалі такі сумки потрібно прати в мильному розчині після кожного відвідування супермаркету, особливо, якщо в ній були принесені продукти, які можуть швидко псуватися.

Крім того, потрібно бути дуже уважними до упаковок заморожених продуктів. Важливо щоразу пересвідчуватися, що вони герметично упаковані і не протікають, інакше потрапляння хвороботворних мікроорганізмів не уникнути.

Бережіть себе та будьте пильними під час наступного походу до супермаркету. Ну і не забувайте мити руки відразу після приходу додому, аби скоротити ризики!

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