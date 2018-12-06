Науковці пояснили, чому деякі жінки більш байдужі до сексу

Ось чому деякі жінки не схильні до сексу

Учені з Іллінойського університету в Чикаго вирішили розібратися, чому одні жінки люблять секс, а для інших це звичайне заняття.

Лабораторні досліди показали, що причина пов'язана з гормональним фоном жінки та розміром гіпоталамуса (невелика область в проміжному мозку, яка містить клітини, що регулюють діяльність мозку).

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Учені встановили, що чим більший гіпоталамус, у якому розміщена "точка сексу", тим більше вона потребує сексу. Цікаво, що в середньому, у жінок гіпоталамус менший, ніж у чоловіків. Тому й у чоловіків залежність від сексу більша.

Також важливою причиною любові до сексу є тестостерон, який відповідає за сексуальний потяг. Чим вищий його рівень в організмі, тим сильніше людина потребує сексу. В жінок цього гормону у 15 разів менше, ніж у чоловіків.

Винним є розмір гіпоталамуса

Крім того, якщо жінка одержима сексом на постійній основі, то це може свідчити про фізіологічні зміни, і навіть порушення. Це може бути як надмірна кількість тестостерону, так і збільшений у розмірах гіпоталамус.

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