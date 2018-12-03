Науковці з'ясували, чи може секс замінити заняття спортом

Заняття сексом дійсно спалює калорії, але не так сильно / TruthTheory

Усім нам відомо, що секс спалює калорії, та чи може він бути альтернативою заняттям спортом? Це й вирішили з'ясувати вчені.

Фахівці з університету Монреалю вирішили з'ясувати, чи може секс замінити фізичні навантаження. В дослідженні брала участь 21 пара, яка постійно займається сексом. Учасникам видали фітнес-трекери, які вимірювали витрати калорій.

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З'ясувалося, що за один статевий акт у середньому спалюється 100 калорій у чоловіків і 69 – у жінок. А от під час занять спортом витрачається значно більше. В середньому за тренування спалюється не менше 276 калорій.

Секс не може повноцінно замінити заняття спортом

Відтак, учені прийшли до висновку, що секс допомагає спалювати калорії, і чим інтенсивніший і триваліший він, тим більше їх спалюється. Але все одно він не може замінити повноцінні заняття спортом.

Для порівняння: щоб спалити 17 ккал, вам потрібно 5 хвилин займатися сексом, або 90 секунд стрибати на скакалці чи протягом 2 хвилин бігти. Звичайно ж, можна поєднати приємне з корисним ;)

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