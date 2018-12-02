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Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом

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Кожен десятий чоловік одержимий сексом - фото 1
Кожен десятий чоловік одержимий сексом / Glamour

Учені з Університету Міннесоти вирішили дізнатися, скільки людей, насправді, одержимі інтимом.

Для цього вони провели дослідження. Результати вразили навіть самих фахівців.

І ще: Скільки відсотків жінок досягають оргазму під час сексу

Виявилося, що 10% чоловіків і 7% жінок не можуть нормально контролювати свої сексуальні бажання та думки. У них були виявлені розлади, які називаються сексуальною одержимістю.

Сім відсотків жінок зізналися, що залежні від сексу - фото 292617
Сім відсотків жінок зізналися, що залежні від сексу / Beautyheaven

Сексуальна одержимість має ще одну назву – гіперсексуальність. Цей розлад не визнається офіційною наукою та не включається до списку психічних і сексуальних розладів.

При цьому багато психіатрів відзначають, що кількість людей з сексуальною одержимістю постійно росте.

У США навіть з'явилися спеціальні центри для лікування сексуальної одержимості.

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Джерело: citypages
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