Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом

Кожен десятий чоловік одержимий сексом / Glamour

Учені з Університету Міннесоти вирішили дізнатися, скільки людей, насправді, одержимі інтимом.

Для цього вони провели дослідження. Результати вразили навіть самих фахівців.

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Виявилося, що 10% чоловіків і 7% жінок не можуть нормально контролювати свої сексуальні бажання та думки. У них були виявлені розлади, які називаються сексуальною одержимістю.

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Сексуальна одержимість має ще одну назву – гіперсексуальність. Цей розлад не визнається офіційною наукою та не включається до списку психічних і сексуальних розладів.

При цьому багато психіатрів відзначають, що кількість людей з сексуальною одержимістю постійно росте.

У США навіть з'явилися спеціальні центри для лікування сексуальної одержимості.

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