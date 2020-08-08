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Науковці пояснили, чому чоловіки не схильні звертатися до лікарів
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Норма – рамки, в які нас ставлять, де б ми не були. Тому немає нічого дивного в тому, що існують певні "чоловічі норми", які буцімто регулюють поведінку представників сильної половини людства. Втім, саме вони можуть стати перешкодою для досягнення психічного та фізичного добробуту.
Згідно з новим дослідженням Мічиганського університету, опублікованого в журналі Social Work, норми, що стосуються мужності, стають перешкодою для молодих чоловіків, які не бажають отримувати необхідну допомогу.
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Самостійність, тобто почуття, що ви можете впоратися з проблемами і труднощами самостійно, може завдати шкоди психічному здоров'ю молодих чоловіків і пов'язана з депресією, як показують результати дослідження.
"Цілком ймовірно, що чоловіки можуть не знати, куди звернутися за допомогою. Але навіть якщо вони дійсно знають, куди звернутися за допомогою, культурні норми, що стосуються мужності, є перешкодою для отримання допомоги, якої вони потребують", – сказала Джанель Гудвіл, провідний автор дослідження.
Необхідні додаткові втручання
Учасники оцінили, наскільки вони відповідають двом чоловічим нормам – упевненості в собі і контролю над емоціями – і симптомам депресії. Серед заяв, які вони оцінили, були "Ненавиджу просити про допомогу" і "Я ніколи не показую своїх почуттів". Упевненість в собі була пов'язана з вищою частотою депресивних симптомів, але емоційний контроль – ні.
Гудвіл каже, що результати своєчасні і викликають заклопотаність щодо готовності чоловіків звертатися за допомогою, особливо з урахуванням нинішньої глобальної пандемії коронавірусу. Вона передбачає, що необхідні втручання для ефективного лікування та запобігання виникнення несприятливих психічних наслідків у чоловіків.
Ми ж рекомендуємо викинути зі свого звичного вжитку фразу: "терпи, ти ж мужик". Вона може стати причиною не лише погіршення вашого фізичного, а й психічного здоров'я. Бережіть себе та не соромтесь звертатися по допомогу до свого сімейного лікаря, якщо вас щось турбує.
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