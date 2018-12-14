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Як приглушити почуття голоду: прості поради

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Ці секрети допоможуть притупити почуття голоду - фото 1
Ці секрети допоможуть притупити почуття голоду

Почуття голоду – не найкраще, з чим ви можете стикатися під час робочого дня. До вашої уваги підбірка лайфхаків, які допоможуть позбутися голоду.

Їжте часто. Часте вживання їжі невеликими порціями допоможе перебити гостре почуття голоду. У результаті ви будете і ситі, і шлунок не розтягнете шаленими порціями.

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Вибирайте невеликий посуд. Спробуйте обдурити мозок. Повна маленька тарілка краща за повну велику.

Віддайте перевагу невеликим тарілкам - фото 295047
Віддайте перевагу невеликим тарілкам

Пийте несолодкі напої. Чай, компот, трав'яний відвар, звичайна вода з лимонним соком допоможуть вам не хотіти їсти.

Використовуйте магію кольору. Червоний і помаранчевий кольори активізують апетит, а от зелений і синій – притупляють почуття голоду.

Колір сприяє притупленню почуття голоду - фото 295048
Колір сприяє притупленню почуття голоду

Вибирайте правильний аромат. Деякі запари можуть обдурити почуття голоду: кориця, ваніль, лимон, кава.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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