Науковці назвали найкращий перекус

Тим, хто хоче не набрати зайвого на Новий рік, дієтологи рекомендують їсти оливки. На їхню думку, оливки – це найздоровіший перекус.

Учені обґрунтували свій вибір. Експерти відзначають, що оливки можуть вважатися найкращим видом перекусів, адже вони мають виняткові поживні властивості для людського організму.

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Нашому організму необхідний жир як джерело енергії. Але за словами медиків, перевагу краще віддати саме ненасиченим жирам, щоб уникнути проблем із зайвою вагою.

"Кількість ненасичених жирних кислот в оливках перевищує кількість насичених, і повністю відповідає рекомендаціям ВООЗ", – наголосили експерти.

Оливки визнали найкращим перекусом

Фахівці висловили думку про те, що більшість перекусів, які вживають люди, відрізняються високим умістом вуглеводів у складі, велика частина яких – звичайний цукор. Оливки ж майже не містять вуглеводів, і саме тому вони не провокують стрибків цукру в крові, а також пов'язаних з ними загострень апетиту.

Учені повідомили, що до складу оливок входять харчові волокна, які сприяють здоровій роботі шлунково-кишкового тракту. Крім цього оливки – натуральний антиоксидант. Вони містять в собі найцінніші для підтримки імунітету вітаміни А, групи B та E. Їх уживання допомагає організму позбавлятися надлишків холестерину, тим самим захищаючи від розвитку серцево-судинних захворювань, підбили підсумки фахівці.

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