Науковці порівняли віртуальне спілкування з самотністю

Якщо ви читаєте цю новину зі свого смартфона – відкладіть його в сторону і почніть спілкуватися з людьми. Психологи пояснили, чому відправлення текстових повідомлень друзям гірше впливає на наше психічне здоров'я, ніж самотність.

В останні роки психологи приділяють все більше уваги так званій культурі мобільного спілкування, оскільки сучасні люди віддають перевагу спілкуванню один з одним за допомогою смартфонів і текстових повідомлень.

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Численні дослідження і експерименти показують, що ця культура відштовхує людей від родичів і друзів, позбавляючи живого спілкування і переводячи його у віртуальну реальність. Наприклад, сьогодні сучасна людина все рідше обідає та вечеряє з близькими їй людьми, включаючи власних дітей.

Відеоконференції та можливість постійно посилати один одному текстові повідомлення створюють ілюзію тісного спілкування, але подібного роду розмови для психіки людини ще небезпечніші, ніж відчуття повної самотності.

Віртуальне спілкування гірше впливає на нас, аніж самотність / mensline

Прагнення спиратися тільки на телефони для спілкування і отримання інформації позбавляє людей можливості зміцнити почуття соціального зв'язку з іншими. Живе спілкування надзвичайно важливе для стабілізації психіки, оскільки людина – соціальна істота, для якої дефіцит цього спілкування не може бути компенсований різного роду високотехнологічними пристроями. Технічно інтернет дає нам можливість спілкуватися з декількома людьми одночасно, включаючи й тих, хто перебуває на великій відстані. Але жива розмова віч-на-віч з однією людиною за ступенем позитивного впливу на психіку у багато разів потужніша, ніж розмова з десятком віртуальних співрозмовників з різних країн світу.

Експерименти показують, що навіть поєднання цифрової та живої соціалізації не приносить такого ж задоволення, як повна відмова від використання телефонів і повноцінне живе спілкування. Ось чому так важливо частіше відкладати телефони в сторону і згадувати старі добрі живі зустрічі.

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