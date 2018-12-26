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Чи може боліти голова через дощ і магнітні бурі: пояснення медиків

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Як насправді погода впливає здоров'я - фото 1
Як насправді погода впливає здоров'я

Чи можна пов'язувати погану погоду та магнітні бурі з головним болем - розповідає Уляна Супрун.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я та медреформу на своєму профілі в соцмережі Facebook. Цього разу вона разом з Клятим раціоналістом розповіла, чи справді існує метеозалежність.

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"Класика метеозалежності – погане самопочуття через магнітну активність на Сонці. Електромагнітна активність там відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси. І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень. Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини", – розпочала вона.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я - фото 297634
Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Однак чимало людей скаржаться на головний біль та мігрені саме у час магнітних бур. Щоправда, вагомих підтверджень серед науковців цьому немає. Одне з досліджень, у рамках якого аналізували 63 млн твітів зі словами "головний біль" та "мігрень", довело, що час повідомлень не збігався з періодом активності Сонця.

Однак науковці пояснюють, що існує кореляція між магнітними бурями та ризиками інсульту.

Чи може боліти спина та суглоби через погану погоду?

"Опублікований в грудні 2017 року звіт Гарвардської школи здоров‘я вказує, що погода не впливає на біль в спині і суглобах. Дослідники проаналізували частоту виклику лікарів за страховою програмою у дощові дні через біль в спині і суглобах. Всього проаналізували 11 мільйонів випадків, і зв‘язку не знайшли", – пояснюють медики.

Чи може боліти спина та суглоби через погану погоду - фото 297635
Чи може боліти спина та суглоби через погану погоду

Також не залежить від погоди і ревматоїдний артрит. Щоправда, є певні зв'язки дощової погоди та болю у суглобах. Але йдеться саме про те, що негода може призвести до виснаження, запальні процеси, поганий настрій та брак серотоніну справді погіршують чутливість до болю у хворих суглобах.

Що ж до зміни тиску та температури, то це ніяк не впливає на суглоби, а от для серця та судин різкі перепади і справді небезпечні. У той же час, сухе холодне повітря підіймає ризики нападів астми і подразнює слизові оболонки, створюючи ідеальну основу для вірусів.

"Якщо ж відчуваєте якісь симптоми чи погано почуваєтесь – зверніться до лікаря та не звинувачуйте в поганому самопочутті магнітні бурі", – підсумувала Супрун.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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