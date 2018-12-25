Психологи з'ясували, в якому віці діти перестають вірити у Санта-Клауса

Суперечки про те, чи варто обманювати дітей, запевняючи їх в існуванні Святого Миколая чи Санта-Клауса, старі як світ.

Сьогодні лунають думки, що таким чином батьки стимулюють надмірну віру в авторитет: твердження дорослих вступають в суперечність з реальністю, і діти покладаються більше на них, ніж на власний досвід. Але до певного віку.

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Психологи з Ексетерського університету (Велика Британія) провели опитування Exeter Santa Survey. У ньому взяли участь понад 1200 добровольців з різних країн. Згідно з його результатами, впевненість в існуванні Санти досягає піку до п'яти років, після чого швидко слабшає і остаточно пропадає у віці від восьми до дев'яти років.

Діти перестають вірити у Санта-Клауса до дев'яти років / Esplanade Zagreb Hotel

Як правило, спусковим механізмом служить промах батьків, через який діти розкривають обман: помітивши, як ті ховають подарунки, або виявивши чек про покупку. Однак вчені відзначають, що відмова від віри в Санта-Клауса – частина ширшого та поступового процесу, що поглиблюється розуміння світу.

"До дев'яти я вже досить знав математику, фізику, – пояснив один з учасників опитування, – відношення числа дітей на планеті до розміру санок, щоб зрозуміти все самому".

При цьому понад 65% опитаних повідомили, що продовжували вдавати, що вірять в зимового чарівника. Близько третини хотіли б вірити у нього і зараз, а понад 70% запевняють (і будуть переконувати) в цьому власних дітей.

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