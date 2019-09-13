Науковці порадили людям плакати, і ось чому

Ті, хто може плакати в ситуаціях, коли горе або втома обтяжують нас, несвідомо гарантують, що їхній рівень гормонів нормалізується. Якщо ми придушуємо наші сльози, то це може викликати небажані зайві кілограми. Тому, якщо ви хочете плакати – плачте, переконані вчені.

Більшість людей не люблять плакати. З усім тим, це дуже корисно, пише німецький журнал Stern.

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Люди плачуть з різних причин. Учені розрізняють сльози, які проливаються через фізичний біль, радість, стрес або смуток – всі ці сльози мають різну термінологію й хімічний склад. За даними вчених, сльози не тільки допомагають нам випустити наші емоції, а навіть допомагають схуднути.

Сльози впливають на наші гормони, відзначають фахівці. Коли ми плачемо під час стресів і пригніченості, або коли горе й емоції переповнюють нас, ми говоримо про "психологічні сльози". І ці сльози, за словами доктора Аарон Нойфельда, фахівця з Лос-Альтос (Каліфорнія), надають дивовижний вплив на наше тіло.

Можете трішки послухати й поплакати:

Психологічні сльози впливають на гормони: коли ми піддаємося емоційно-стресовим ситуаціям, рівень кортизолу збільшується, а підвищений рівень кортизолу забезпечує спалювання більшої кількості жиру.

Також, каже доктор, коли ми придушуємо наші сльози, то кортизол видаляється з нашої системи, через що людина може швидко набрати вагу.

Якщо ви хочете плакати, ви повинні це зробити, кажуть вчені, адже ефект "показних" сліз не працює. Штучні сльози ніяк не впливають на наш рівень гормонів.

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