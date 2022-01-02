Науковці попередили про небезпеку зникнення 1500 мов світу

Фахівці з Австралійського національного університету дійшли висновку, що близько половини з 7000 визнаних мов світу зараз під загрозою зникнення. Чому це відбувається?

"Ми виявили, що без негайного втручання втрата мов може потроїтися у наступні 40 років. А до кінця цього століття 1500 мовами можуть перестати говорити", – пишуть дослідники.

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Серед факторів, що збільшують ризик зникнення мови, – збільшення кількості років навчання у школі. Дослідники зазначають, що необхідно розробити навчальні програми, які сприятимуть як знанню мов корінних народів, так і використанню мов, що домінують у регіоні. Ще одним фактором ризику вчені назвали високу густину доріг. Як виявилося, чим більше існує доріг, що з'єднують село з містами, тим вище ризик зникнення корінних мов.

У самій Австралії, звідки родом автори дослідження, показники втрати мов одні з найвищих у світі.

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