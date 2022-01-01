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Вчені зафіксували абсолютно нове погодне явище

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Атмосферне озеро - фото 1
Атмосферне озеро / phys

Дослідники виявили нове метеорологічне явище, що отримало назву "атмосферне озеро". Про це йдеться у пресрелізі Американського географічного союзу.

Відкриття нового явища зробили над західною частиною Індійського океану. Як повідомляють фахівці, виявлені атмосферні озера беруть початок в Індо-Тихоокеанському регіоні й несуть водяну пару в посушливі низовини вздовж узбережжя Східної Африки, пише sciencealert.

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Явище отримало назву за аналогією з іншими, вже відомими метеорологами, – атмосферними річками. Так називають вузький коридор інтенсивного перенесення водяної пари. Атмосферні річки доставляють 90% вологи з тропіків до середніх широт.

Використовуючи дані за останні п'ять років, вчені виявили 17 атмосферних озер, які тривали понад шість днів і розташовувалися в межах 10 градусів від екватора. Дослідники відзначають, що атмосферні озера можуть бути й далі від екватора, причому деякі з них іноді стають тропічними циклонами.

Вчені зафіксували абсолютно нове погодне явище- фото 490433
Вчені зафіксували абсолютно нове погодне явище

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