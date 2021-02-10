Науковці показали на відео рух тектонічних плит Землі за мільярд років

Учені об'єднали геомагнітні дані, які показують положення гірських порід щодо магнітних полюсів, і геологічні дані, які описують активність на кордонах плит. На основі цього створили ролик, який охоплює період в мільярд років.

Відео стало першою повномасштабною реконструкцією, яка охоплює настільки значний часовий відрізок – включаючи сучасний світ.

І ще: На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: що загрожує нашій планеті

"Плити рухаються зі швидкістю росту нігтів, але, коли мільярд років зводиться у 40 секунд, розкривається їхній захоплюючий танок", – сказав один з авторів наукової роботи Сабін Захірожич.

Фахівці відзначають, що за мільярд років континенти побували в кожному куточку Землі. Антарктида, наприклад, колись була курортом на екваторі.

Спостереження за зміщенням тектонічних плит допоможе зрозуміти, як на планеті сформувалися екосистеми і де шукати ресурси, критично важливі для низьковуглецевого майбутнього, вважають вчені.

Читайте також: Вчені розкрили таємницю марсіанських льодовиків