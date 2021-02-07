Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: що загрожує нашій планеті

  • 1
На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: що загрожує нашій планеті - фото 1

На орбіті Землі виявили великий астероїд 2020 XL5, розміри якого близько 300 метрів у довжину. Астрономи підозрюють, що, якщо їхня гіпотеза підтвердиться, 2020 XL5 стане другим троянським астероїдом на нашій орбіті.

Троянці – це космічні камені, які поділяють орбітальний шлях більших планетних тіл у Сонячній системі, зависаючи в гравітаційно стабільних областях, відомих як точки Лагранжа.

І ще: Телескоп NASA зняв Загублену галактику в сузір'ї Діви

Це кишені, де гравітаційне тяжіння планети і сонця ідеально врівноважується доцентровою силою будь-якого маленького тіла в цій області, щоб в основному утримувати його на місці. Кожна система з двох тіл має п'ять точок Лагранжа. Як відомо, для планет, які вони можуть супроводжувати, вони не несуть ніякої небезпеки. У Юпітера є велика кількість троянських астероїдів – понад 3 тисяч, у Нептуна їх 28, а у Марса – 9.

Підтверджений троянський астероїд нашої планети 2010 TK7 являє собою велике поєднання різних порід завдовжки близько 300 метрів в ширину. Новий об'єкт 2020 XL5, який вперше спостерігався в листопаді і грудні минулого року, здається схожим за своїми показниками і рухом.

На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: що загрожує нашій планеті - фото 446698

Читайте також: Фотограф зробив унікальне фото Місяця, оповитого веселкою

Джерело: sciencealert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 326
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3207
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2802434
Загрузка...
Новини