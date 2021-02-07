На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: що загрожує нашій планеті

На орбіті Землі виявили великий астероїд 2020 XL5, розміри якого близько 300 метрів у довжину. Астрономи підозрюють, що, якщо їхня гіпотеза підтвердиться, 2020 XL5 стане другим троянським астероїдом на нашій орбіті.

Троянці – це космічні камені, які поділяють орбітальний шлях більших планетних тіл у Сонячній системі, зависаючи в гравітаційно стабільних областях, відомих як точки Лагранжа.

І ще: Телескоп NASA зняв Загублену галактику в сузір'ї Діви

Це кишені, де гравітаційне тяжіння планети і сонця ідеально врівноважується доцентровою силою будь-якого маленького тіла в цій області, щоб в основному утримувати його на місці. Кожна система з двох тіл має п'ять точок Лагранжа. Як відомо, для планет, які вони можуть супроводжувати, вони не несуть ніякої небезпеки. У Юпітера є велика кількість троянських астероїдів – понад 3 тисяч, у Нептуна їх 28, а у Марса – 9.

Підтверджений троянський астероїд нашої планети 2010 TK7 являє собою велике поєднання різних порід завдовжки близько 300 метрів в ширину. Новий об'єкт 2020 XL5, який вперше спостерігався в листопаді і грудні минулого року, здається схожим за своїми показниками і рухом.

Читайте також: Фотограф зробив унікальне фото Місяця, оповитого веселкою