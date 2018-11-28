Скільки відсотків жінок досягають оргазму під час сексу

Оргазму досягають не так багато жінок, як здається / nypost

Жінки досягають оргазму вдвічі рідше у порівнянні з чоловіками. До такого висновку дійшли вчені з Університету Торонто.

Дослідження фахівців було опубліковане в журналі Journal of Sexual Medicine.

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Науковці опитали 1683 гетеросексуальні пари. Чоловіки й жінки розповідали, як часто вони можуть досягти оргазму та як часто, на їхню думку, його досягає їхній партнер.

Чоловіки вдвічі частіше досягають оргазму / TruthTheory

Встановлено, що регулярно досягали оргазму 87% чоловіків. Серед жінок оргазму досягають лише 49%.

Цікаво, що чоловіки у 43% випадків думали, що їхня партнерка досягла оргазму, хоч, насправді, цього не було. Серед жінок помилялися лише 14%.

Науковці також припустили, чому жінки симулюють оргазм. На їхню думку, вони це роблять, щоб не розчарувати партнера. Чоловіки ж помиляються через те, що оргазм у порно показують зовсім не так, як у реальному житті.

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